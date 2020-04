Fiorenzuola, giovedì torna il mercato contadino di Campagna Amica

Fiorenzuola, torna il mercato contadino di Campagna Amica.

“La campagna non si ferma. E in questi mesi di emergenza non si è fermato il lavoro delle aziende agricole aderenti alla rete a km zero di Campagna Amica, che da domani, giovedì 30 aprile potranno tornare al mercato contadino di Fiorenzuola – fa sapere Coldiretti Piacenza -. Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza – continuano gli agricoltori – e controllare gli accessi evitando così gli assembramenti come prevede l’ordinanza regionale che ha autorizzato alla ripresa, in via temporanea l’area scelta è quella della piazza Cavour Grande (area parcheggio)”.

“Il mercato contadino è dunque previsto a Fiorenzuola nella giornata di giovedì dalle 8.30 alle 13. Nel Piacentino – ricorda Coldiretti -proseguono anche le consegne a domicilio con una ventina tra aziende agricole e agriturismi di Campagna Amica e Terranostra che hanno aderito. Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sulla app di Campagna Amica, sui canali social di Coldiretti Piacenza oppure nella homepage del sito”.

“Si riparte con l’obiettivo di garantire in questo periodo difficile e complesso prodotti freschi e di qualità” – afferma Valerio Galli di Campagna Amica .

“Anche nel Piacentino – aggiunge poi Coldiretti – prosegue infine l’iniziativa solidale “Spesa sospesa del contadino”, attraverso la quale ogni cittadino-consumatore può contribuire all’acquisto di prodotti che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria e sociale innescata dalla pandemia Covid-19. E’ possibile eseguire un versamento sul conto corrente attivato da Fondazione Campagna Amica: IT43V0200805364000030087695 (indicando come causale: ‘Spesa Sospesa, nome cognome e indirizzo completo di residenza)”.