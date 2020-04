Fisascat Cisl replica ai Si Cobas “Steriltom e Ecos hanno rispettato le disposizioni per tutelare i lavoratori”

Steriltom e Ecos hanno rispettato il protocollo, sottoscritto tra sindacati confederali e Governo, per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Lo chiarisce in una nota inviata in redazione Gian Claudio Spanò di Fisascat Cisl Piacenza e Parma. “Il sindacato – si legge -, unitamente ai propri iscritti in forza sul cantiere Steriltom, intende comunicare con fermezza il proprio disappunto rispetto alle dichiarazioni del sindacato Si Cobas. Come Fisascat-Cisl insieme al rappresentante aziendale, abbiamo da subito monitorato i provvedimenti adottati dalla società E.Co.S. per la prevenzione e il contenimento del contagio, e con grande soddisfazione abbiamo rilevato una condotta responsabile e oltremodo attenta, nell’applicazione del protocollo firmato con il sindacato confederale in data 14 marzo, adottando misure ulteriori rispetto a quanto prescritto dalle disposizioni governative”.

“Ci teniamo a chiarire ai Si Cobas che laddove non è stato possibile la chiusura della ‘fabbrica’ per ovvie ragioni di sostentamento alimentare, bisogna agire con la massima cautela e senso di responsabilità. Il sindacato confederale ha fatto la sua parte pretendendo l’adozione delle misure a tutela della salute dei lavoratori, ma i Si Cobas dov’erano due mesi fa? Auspichiamo una seria collaborazione da parte di tutti in momenti di grave emergenza come questa, non la strumentalizzazione fine a se stessa, e dal nostro punto di vista a dir poco tardiva, considerato che sono due mesi dall’avvio della crisi”.