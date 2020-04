Fondo di solidarietà del comune di Carpaneto, ecco il bando per accedere ai contributi

Un fondo di solidarietà, per aiutare le famiglie colpite dalla crisi scatenata dall’epidemia Covid.

Lo annuncia il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani. Potranno accedere a questo fondo “chi ha subìto dei contraccolpi a causa dell’emergenza sanitaria, e ha difficoltà a provvedere ad alcune spese” spiega il primo cittadino.

“Il contributo potrà essere elargito a persone fisiche e famiglie per far fronte a bollette, affitto, spese essenziali (come possono essere i vestiari per i bimbi), a seconda della disponibilità del conto e del numero di richieste”.

Ecco il link del bando, pubblicato sul sito del Comune.