Foti (FdI) “Esentare da ticket esami radiologici per sospetto coronavirus”

“Siamo arrivati all’assurdo: anche a fronte della necessità di prestazioni legate al sospetto di infezione da coronavirus, viene richiesto il pagamento del ticket per l’accesso al Pronto Soccorso”.

Lo denuncia Tommaso Foti, Vice-Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, in una interrogazione rivolta ai Ministri Speranza e Boccia: “Il pagamento del ticket per l’accesso al Pronto Soccorso – rimarca Foti – è comprensibile quando riguarda quelle prestazioni che non hanno carattere di necessità ed urgenza. Quando, invece, il pagamento è richiesto in piena emergenza sanitaria da coronavirus, come segnalato da alcuni pazienti piacentini, che avevano il sospetto, poi confermato, di polmonite interstiziale, si è in presenza di una deprecabile vessazione”.

Per l’esponente del movimento politico di Giorgia Meloni non vi sono dubbi: “Il Governo – tuona Foti -, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, provveda a disporre la piena esenzione dal pagamento del ticket per tutti quegli accessi al Pronto soccorso che, come nel caso di specie, siano riconducibili a patologie legate alla infezione da coronavirus”.