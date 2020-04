Foti (FdI) “Urge ispezione nelle residenze per anziani: a Piacenza situazione drammatica”

“Quanto è accaduto e sta accadendo nelle residenze per anziani merita una immediata attenzione del Ministero della Sanità”.

Lo afferma Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, che in una interrogazione al Ministro Speranza ha rimarcato “come l’elevato numero di decessi nelle strutture per anziani del territorio piacentino, così come in quello emiliano-romagnolo tutto, rappresenti una situazione di estrema gravità. I primi numeri dati dall’Istituto Superiore di Sanità, seppure basati su un numero di tamponi effettuati sugli ospiti risibile, mostrano già chiaramente, se si considerano anche i decessi legati ad ospiti che avevano presentato sintomi simil-influenzali, che le morti collegabili al COVID-19 si attestano, in Emilia-Romagna, al 50% di quelle totali”.

“La situazione delle strutture piacentine – sottolinea Foti nell’interrogazione al Governo – appare ancora più drammatica. Proprio il limitato numero di tamponi effettuato sugli ospiti delle RSA rende impossibile una valutazione scientifica accurata e, quindi, altrettanto difficoltosa una adeguata risposta da parte degli operatori socio-sanitari”.

Foti conclude che “sia il personale amministrativo che quello medico delle dette strutture ha in più occasioni denunciato di non avere mai ricevuto dall’Ausl di Piacenza alcuna indicazione per come far fronte alla situazione. Non farsene carico significherebbe solo determinare un ulteriore aggravamento della stessa con conseguenze ancora più nefaste”.