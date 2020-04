Gragnano, due borse di studio da 500 euro per gli studenti di terza media

Gragnano, due borse di studio – da 500 euro ciascuna – per studenti meritevoli di terza media. Con avviso pubblico (per le domande c’è tempo fino a fine maggio) l’amministrazione ha indetto la selezione per l’assegnazione dei contributi scolastici in memoria di Carlo Squeri e Vittorio Dallagiovanna.

“L’attività scolastica ha subito una sospensione e ha cambiato le modalità dell’attività didattica – commenta il Comune di Gragnano -. Tuttavia l’Amministrazione comunale mantiene ferma questa iniziativa di cui ringraziamo le famiglie Squeri e Dallagiovanna che con l’assegnazione delle Borse di studio agli studenti più brillanti frequentanti la terza media, intendono ricordare i loro cari Carlo Squeri e Vittorio Dallagiovanna. Ci sembra giusto valorizzare gli studenti che hanno lavorato assiduamente e con impegno nel corso degli anni e che, a causa del coronavirus, potrebbero vedere mortificati i loro sforzi” – aggiungono il Sindaco Patrizia Calza e l’assessore Alessandra Tirelli -. “Manterremo l’iniziativa e ci auguriamo di poter consegnare ai vincitori a settembre, come di consueto, le borse di studio”.

LA LOCANDINA CON LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO