Grigliate, feste in cortile e scampagnate sull’argine: nuove violazioni dei divieti a Piacenza

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine sul territorio piacentino per far rispettare i divieti anti contagio.

Nell’ultimo bollettino dei carabinieri si segnalano diverse violazioni delle misure di contenimento: una pattuglia della Radiomobile di Piacenza è intervenuta nel cortile di un condominio dove era stata organizzata una festa; lungo l’argine del Po, la pattuglia della Stazione di Monticelli ha identificato numerose persone intente a passeggiare in violazione alle disposizioni sulla mobilità; nel cortile di un condominio, ancora la Radiomobile di Piacenza è intervenuta invece per interrompere una grigliata con musica ad alto volume.

I carabinieri segnalano anche alcuni interventi a supporto delle fasce più deboli della popolazione: i militari di Rivergaro sono entrati in azione a fianco del personale sanitario del 118 per soccorrere un uomo che si era sentito male nella propria abitazione; in un altro caso, i carabinieri della Radiomobile di Piacenza sono intervenuti presso il pronto soccorso cittadino per aiutare il personale sanitario a gestire un uomo, visibilmente ubriaco, che ha dato in escandescenza. La Radiomobile di Bobbio ha invece soccorso un automobilista in difficoltà, fermo sul ciglio della strada perché si sentiva poco bene a causa di qualche linea di febbre, contattando subito i sanitari.

“Si avvicinano altre particolari festività, e ci si aspetta da parte di tutti dimostrazioni di responsabilità come accaduto per Pasqua e Pasquetta – la considerazione a margine dell’Arma -. Considerevole è stato il senso di responsabilità e di collaborazione interpretato dai cittadini che hanno affrontato l’emergenza da Covid-19, anche se in questi ultimi giorni, non sono mancati episodi di trasgressioni ingiustificate da parte di coloro che non riescono ad interpretare la rischiosità dell’attuale fase epidemiologica, suscitando preoccupazione nei cittadini”.