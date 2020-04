“Guanti sparsi in terra ed escrementi di cane: degrado ed inciviltà in viale Malta”

Degrado ed inciviltà nello scatto inviatoci in redazione da un lettore.

Siamo in viale Malta a Piacenza: come si può vedere dall’immagine, sparsi lungo il marciapiede alcuni guanti di plastica; “il tutto accompagnato – dice il lettore – da numerosi escrementi di cane non raccolti dai rispettivi padroni”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it