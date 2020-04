I doni della Comunità Islamica piacentina a Croce Rossa e 118

Viveri e beni di prima necessità donati dalla Comunità Islamica di Piacenza alla Croce Rossa e al 118.

Nelle foto e nel video postati dalla pagina Facebook dei musulmani piacentini le donazioni. Sabato in viale Malta alla sede della Croce Rossa e domenica in via Anguissola al 118 per consegnare cassette con frutta, cibo e altri beni destinati a chi ha bisogno e a che sta operando nell’emergenza.

Sosta anche al 118 di Piacenza che ringraziamo a nome di tutti per il loro lavoro – c’è scritto sui social.

Grazie anche ai donatori e ai volontari della Comunità che ormai da tempo si stanno dedicando a raccogliere e distribuire viveri a chi ha necessità. La Comunità Islamica è disponibile per tutta la cittadinanza di Piacenza, chiamateci se avete bisogno.

#forzaPiacenza