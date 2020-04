Il Baseball e la pandemia: un secolo fa la “spagnola” non fermò gli Usa

Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Danilo Minoia, dirigente del Piacenza Baseball, che in tempi di coronavirus ripercorre la storia di come gli sportivi con mazza e guantoni affrontarono in Usa, quasi un secolo fa, un’altra pandemia: l’influenza spagnola.

“Anche il baseball ha riposto mazze e guantoni in un angolo in attesa di tempi migliori. Con malvagia puntualità il virus ha fatto irruzione proprio nel momento in cui sui diamanti si sarebbe dovuto iniziare a giocare, ed ora in tutto il mondo si è costretti ad aspettare. Da pochi giorni è iniziato il campionato solo a Taiwan, il 5 maggio potrebbe partire quello in Corea del Sud. Per il resto tutto rinviato anche nelle Grandi Leghe americana e giapponese. In Centro e Sud America i prestigiosi campionati venezuelano e cubano, oltre a S. Domingo, Panama, Portorico etc., si sono conclusi a gennaio appena in tempo. In Europa l’Olanda ha rinviato al 21 maggio, l’Italia al 14 giugno con la Federazione che, non più tardi della scorsa settimana, ha individuato nel derby Codogno-Piacenza la partita evento, simbolo della ripresa di tutto lo sport.

Ma volendo allungare la memoria e scorrere gli annali, si scopre come il baseball si sia già dovuto confrontare con una analoga quanto terribile emergenza. Un secolo fa, quando il batti e corri era sconosciuto in Europa ma negli Stati Uniti godeva già di enorme popolarità, l’umanità dovette fare i conti con la spaventosa pandemia denominata “influenza spagnola”. Il numero dei deceduti oscillò tra i 50 ed i 100 milioni con mezzo miliardo di contagiati, vale a dire circa un terzo della popolazione mondiale di allora. Negli Usa la “Spagnola” arrivò probabilmente con le truppe di ritorno dal primo conflitto mondiale in Europa e causò 675.000 vittime. Ma gli americani, incredibilmente, non vollero rinunciare al loro “past-time” preferito e così la stagione dei professionisti andò in scena, seppur accorciata, anche nel 1918 con le World Series finali giocate, unica volta nella storia, a settembre anzichè ottobre-novembre.

Oggigiorno l’emergenza la si sta sicuramente affrontando con maggiore cautela e buonsenso ed è l’intero mondo dello sport a ribadire a più riprese che l’attività riprenderà solo in condizioni di totale sicurezza. Ma ricordare la tenacia con la quale gli americani nel ’18 restarono attaccati al loro sport nazionale può senz’altro rappresentare un segnale di speranza. Ai nostri giovani raccomandiamo, quando entrano nel box di battuta, di non mollare mai e allora è proprio in periodi come questi che una filosofia del genere può essere trasportata da un campo da gioco alla vita di tutti i giorni.

Nella foto: uno scatto relativo ad una partita di baseball del 1918 con i giocatori protetti da mascherine.