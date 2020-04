Il cane solo in casa continua ad abbaiare e fa scattare la sanzione anti covid per il padrone

Il cane non sempre è il miglior amico dell’uomo, soprattutto quando fa scattare una denuncia per mancato rispetto delle limitazioni anti covid e altre sanzioni.

E’ la disavventura capitata a un piacentino di 23 anni, segnalato alla polizia dai vicini perché il suo cane, nella giornata di Pasqua, ha abbaiato ininterrottamente dalle 16 fino a mezzanotte.

Glia genti hanno contattato il padrone di casa che, dopo qualche tempo è tornato in casa. Il giovane ha raccontato di essere stato a trovare il padre, a Borgonovo, e di essere stato accompagnato a Piacenza dalla compagna del genitore.

La polizia però ha trovato lo scooter del ragazzo a poca distanza dall’abitazione: il mezzo era privo di carta di circolazione e di assicurazione, il giovane inoltre era senza patente.

Il giovane è stato quindi multato per guida senza patente, copertura assicurativa e senza carta di circolazione, oltre ad essere uscito di casa senza una reale necessità.

La stessa sorte è toccata a un cittadino romeno, fermato dalla polizia dopo le 22 in piazzale Marconi. L’uomo ha detto di dover andare a casa di un amico, ma non si ricordava dove abitasse. Anche per lui è scattata una sanzione.