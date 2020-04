Il comitato Rete “Sempre più famiglie in difficoltà, solidarietà prosegua anche dopo emergenza”

Un ulteriore gesto di solidarietà, con la donazione di uova pasquali, si aggiunge all’impegnativo lavoro svolto in queste settimane dai volontari del comitato “Rete” di Piacenza, coinvolti in una rete di solidarietà che permette alle famiglie di avere assistenza continua.

“Da inizio emergenza – apre la nota Manuel Radaelli – siamo in prima linea a supporto di venti nuclei familiari. Da oggi, abbiamo iniziato la donazione delle uova di Pasqua, un piccolo gesto vuole essere anche un modo per esprimere una vicinanza emotiva a tutte le nostre famiglie che stanno subendo un enorme danno a livello economico. Prima dell’emergenza, eravamo concentrati su una dozzina di famiglie, che assistevamo con cadenza mensile. Ora si è resa necessaria una presenza maggiore.”

“Terminato lo stato di emergenza – chiude Radaelli – sappiamo che le cose non si sistemeranno subito, per cui noi continueremo a dare il nostro supporto. Ci auspichiamo che questa catena di solidarietà non si rompa e anche tutte le altre persone che stanno dando una mano ai più bisognosi, continuino come noi ad assisterli.”