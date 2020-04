Il Comune di Calendasco attiva un servizio di “telefono amico” per gli over 80.

Lo annuncia il sindaco Filippo Zangrandi. L’obiettivo è riuscire a stabilire un contatto telefonico, a cadenza periodica, con i 206 residenti over 80 del Comune in provincia di Piacenza, grazie a una decina di volontari che si sono resi disponibili per realizzare l’iniziativa.

“Sarà l’occasione per fare due chiacchiere in un periodo in cui sono forti i rischi di isolamento e solitudine, per monitorare i bisogni e dare risposte aggiuntive rispetto a quelle già messe in campo” dice il sindaco.

Già da inizio marzo, comunque, la popolazione anziana è stata al centro dell’attenzione del Comune di Calendasco con la preziosa opera svolta dall’Assistente Sociale Viviana Pilato e dai volontari del Gruppo Volontari Protezione Civile Calendasco.