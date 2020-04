Il M5S interroga il Governo “Ispettori nelle cliniche piacentine”

“Ispettori nelle cliniche piacentine Sant’Antonino e Casa Piacenza”.

La richiesta arriva da quattro parlamentari del Movimento 5 Stelle attraverso un’interrogazione, a prima firma di Stefania Ascari, sottoscritta anche da Maria Edera Spadoni, Carlo De Girolamo e Davide Zanichelli. I destinatari dell’interrogazione – spiegano i pentastellati – sono i ministri Roberto Speranza (Salute), Luciana Lamorgese (Interno), Nunzia Catalfo (Lavoro e Politiche sociali).

“Il territorio di Piacenza è duramente messo alla prova dalla diffusione del Coronavirus – ricordano i firmatari dell’interrogazione – e abbiamo ricevuto testimonianze drammatiche di operatori piacentini. Un operatore della clinica Sant’Antonino ha rivelato che ci sono decine e decine di persone positive da più di un mese. Si sono ammalati anche altri medici, infermieri, fisioterapisti, Oss, inservienti. Un altro operatore ha aggiunto che ‘se avessero fatto il tampone a tutti, avrebbero chiuso perché sarebbero rimasti senza personale’. Le cliniche hanno risposto tramite i legali dopo il servizio di Selvaggia Lucarelli, che ha condotto un’inchiesta in merito”.

“Un’indagine attraverso ispettori” – domandano i parlamentari M5S, supportati dai portavoce locali. “Stiamo seguendo con attenzione la vicenda – sottolineano i consiglieri pentastellati piacentini Sergio Dagnino e Andrea Pugni – così come le altre vicende che riguardano la sanità piacentina. Un aspetto su cui noi come Movimento 5 Stelle ci battiamo prima dell’avvento della pandemia e su cui continueremo a far sentire la nostra voce anche dopo”.