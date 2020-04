Il Partito Democratico agli over 65: “Le mascherine ci sono, non rischiate nel ritiro”

Anche noi apprendiamo dalla stampa che da oggi presso le 30 farmacie di Piacenza saranno distribuite gratuitamente le mascherine monouso inviate dalla Regione Emilia Romagna con precedenza ai piacentini di oltre 65 anni (una ciascuno), a fronte della presentazione di un documento di identità.

Questa modalità scelta dal Comune di Piacenza ci preoccupa molto. Purtroppo infatti siamo una città simbolo della forza di contagio del virus. Rispetto a questa prima fornitura di 46.000 mascherine avremmo preferito una forma di distribuzione capillare, per consentire a ognuno di rispettare la priorità più importante e cioè “restare a casa”, soprattutto per le fasce di età più a rischio. La giusta prudenza avrebbe consigliato altre modalità, come la consegna a domicilio insieme ai farmaci o anche con la spesa, certo più complessa (per quanto il nostro territorio possa contare su una straordinaria rete di volontariato organizzato), ma decisamente più sicura. Modalità per altro messe in atto in città come Lucca, analoga per popolazione a Piacenza. Facciamo allora un forte appello ai nostri concittadini nell’età interessata perché evitino assembramenti e code davanti alle farmacie.

Per una mascherina chirurgica monouso non vale la pena di mettere a rischio la salute e di compromettere i grandi sforzi di tutela messi in atto in queste settimane. Per chi può è anche possibile delegare terze persone, purché si presentino con il documento dell’interessato (con limite di due documenti).

Non si aggiungano davvero nuovi rischi per una comunità già così drammaticamente provata. Prevalga in tutti il buon senso e la cautela, in primis da parte di chi ha la responsabilità di decidere.

Nota stampa della Segreteria provinciale del Pd