Il premier Conte a Piacenza: iniziato l’incontro in Prefettura

E’ arrivato in città intorno alle 18 il premier Giuseppe Conte, a Piacenza per un incontro istituzionale ospitato dalla Prefettura in uno dei territori più colpiti dall’epidemia di coronavirus (nella foto in alto, pubblicata sul profilo Twitter di Paola De Micheli).

Dopo le visite nella serata di lunedì nelle province di Milano, Bergamo e Brescia, Conte – che in mattinata è stato a Genova per il varo dell’ultima campata del nuovo ponte -, è giunto da Lodi, accompagnato dal ministro Paola De Micheli, per incontrare amministratori locali e autorità. E’ presente anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Fra i partecipanti all’incontro, insieme al Prefetto Maurizio Falco e ad alcuni sindaci del territorio, il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, il direttore generale e quello sanitario dell’Ausl Piacenza, Luca Baldino e Guido Pedrazzini, i primari ospedalieri Daniela Aschieri, Luigi Cavanna e Andrea Magnacavallo, il presidente provinciale della Croce Rossa Alessandro Guidotti e il coordinatore provinciale Anpas Paolo Rebecchi.

“Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più – le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la visita Lodi -. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così. Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma con prudenza. Non possiamo permetterci di aver una situazione fuori controllo, è il momento di agire con ragionevolezza, con prudenza”.

