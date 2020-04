Gruppo Piacentino

Il Rotary Fiorenzuola porta un sorriso agli operatori dell’ospedale della Valdarda

Proprio nei giorni della Settimana Santa, si è concluso uno degli ultimi service del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda. In questa situazione di emergenza sanitaria, i rotariani non hanno voluto dimenticare gli operatori dell’ospedale della Val d’Arda, impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19. Stavolta le risorse del Club sono state destinate a portare un sorriso a tutti questi instancabili medici, infermieri e sanitari dell’ospedale. Il Presidente Timpano li ha voluti definire gli “angeli” della nostra vallata. In questo modo si è deciso di fornire, quotidianamente, i pasti per tutti questi operatori.

Grazie alla preziosa collaborazione del socio Antonio Giustiani, si è realizzato un service che si è voluto indirizzare al benessere del personale sanitario per far sentire loro la doverosa gratitudine che tutti vogliono esprimere. L’iniziativa ha visto realizzazione grazie anche a Claudio Cesena, chef della Locanda San Fiorenzo di Fiorenzuola d’Arda.