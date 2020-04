“Il Signore non ci ha abbandonati. L’ultima parola non è la morte, ma la vita”

“L’augurio di Pasqua è un augurio di gioia: non è facile far sgorgare dal cuore la gioia in questi momenti difficili, ma il Signore è vicino, è fedele, non ci ha abbandonati”.

Sono le parole del vescovo Gianni Ambrosio nel tradizionale messaggio per le festività pasquali alla comunità piacentina, pesantemente segnata dal dramma legato all’emergenza sanitaria per il coronavirus. “Proprio perchè c’è tanta oscurità – ha detto Ambrosio – dobbiamo aprire gli occhi anche noi per scorgere quella luce silenziosa che proviene dal mistero di Cristo risorto, che ha vinto la morte anche per noi. L’ultima parola non è la morte ma la vita, perché il Signore ci dona la sua vita. E questo segno di vita, pur nella tristezza, l’abbiamo espresso anche noi in tanti modi: abbiamo visto la dedizione di medici, infermieri, volontari e di tanti giovani. Questo segno di luce lo dobbiamo cogliere, perché poco alla volta la pienezza della luce e dell’amore di Dio si riveli a noi”.

“Auguriamoci una Santa Pasqua – ha esortato – in attesa di essere liberati da questo male e di ritrovarci insieme, sapendo che il Signore cammina con noi anche nelle nostre sofferenze e nel nostro dolore: ma il dolore, se accolto come l’abbiamo accolto, genera vita nuova”.