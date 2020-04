Il sindaco Barbieri “Servono misure urgenti per famiglie in difficoltà con gli affitti”

“Abbiamo pensato anche alla tutela delle persone senza fissa dimora in questa situazione di emergenza sanitaria, anche in previsione della possibilità che l’emergenza legata al virus si ripresenti nei mesi invernali”.

Lo fa sapere il sindaco Patrizia Barbieri, intervenuta come da consuetudine sul proprio profilo facebook per fare il punto sulla situazione coronavirus a Piacenza. Il primo cittadino ha voluto soffermarsi, come già nei giorni scorsi, sulle misure di tutela e supporto delle categorie sociali più esposte alle ricadute economiche del lockdown.

“Mentre stiamo lavorando senza sosta per progettare la ripartenza del tessuto economico e commerciale, sperando che il prossimo 4 maggio ci siano le condizioni per uscire dal lockdown in sicurezza – si legge nel post -, vorrei proseguire nell’informarvi su tutte le attività che stiamo organizzando per aiutare chi si troverà in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi vi ho parlato del fondo per le nuove povertà, del supporto alle attività di Caritas e Emporio Solidale e dei primi 15 alloggi che stiamo preparando per chi si troverà improvvisamente senza un tetto. Stiamo lavorando per trovare soluzioni anche sul fronte degli affitti. Sempre sul tema del diritto alla casa per chi si trova in condizioni di emergenza, già da diversi giorni abbiamo inoltrato richiesta per sensibilizzare l’Anci nazionale e il Governo sulla necessità di misure urgenti a sostegno delle numerose famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento dei canoni”.

“Abbiamo poi attivato – informa – tre linee telefoniche dedicate esclusivamente alle fragilità sociali di anziani, famiglie con disabili e famiglie con minori, non necessariamente già seguite dal Comune e dai servizi sociali”.

Sulla questione dell’assistenza ai senzatetto ha poi detto: “Già in questi due mesi il rifugio Segadelli, gestito dalla Ronda della Carità, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha ampliato l’orario di apertura, estendendola all’intera giornata. Per luoghi come questo e per tutti i centri diurni per gli anziani e le persone disabili ci stiamo preparando pensando al lungo periodo, probabilmente prevedendo la turnazione degli utenti all’interno delle strutture, in ottemperanza a quelle che saranno le disposizioni sul distanziamento sociale. Continueremo a collaborare in modo stretto con le diverse realtà del territorio impegnate nel sociale, come abbiamo fatto con la Caritas diocesana, sia per la consegna di borse viveri, sia per il tempestivo spostamento della mensa della fraternità da via S. Vincenzo al Centro Il Samaritano di via Giordani, a tutela degli utenti, facendo in modo di evitare qualsiasi assembramento e garantendo la distribuzione dei pasti tramite asporto”.