Il sindaco scrive al Governo “No al silenzio assenso, via libera solo a servizi essenziali”

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha scritto al Governo per chiedere di rimuovere la clausola della deroga che sta consentendo a 1300 aziende, nella nostra provincia, di continuare la propria attività nonostante le limitazioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus.

Barbieri, facendo proprio l’appello del personale sanitario, paventa che si possano vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora.

“Ho scritto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese e per conoscenza al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini” dice il primo cittadino.

“Il Governo ha disposto che possano continuare ad operare solo le attività essenziali per la popolazione e le relative filiere. Ha poi previsto che le attività escluse, qualora ritenessero di essere essenziali per la popolazione o per le filiere, potessero chiedere al Prefetto una deroga. Il problema è che alla Prefettura di Piacenza sono arrivate già 1.273 richieste e che in attesa delle dovute verifiche, queste aziende – in virtù delle normative in essere – si ritengono legittimate alla prosecuzione della attività invocando il silenzio assenso”.