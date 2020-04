Immagini gratis su Shopify

Se stai cercando immagini gratis per aggiornare il tuo sito internet, o anche alcune sezioni del tuo nuovo ecommerce ma non sai che pesci prendere, sei nel posto giusto. Spesso è infatti molto complicato riuscire a trovare immagini di gran qualità utilizzabili e modificabili gratuitamente. Molte volte la banalità è l’unica caratteristica di queste immagini, quindi sai bene che dovrai mettere da parte una situazione simile.

Oggi esistono diverse possibilità di trovare immagini gratis (ma anche a pagamento) utilizzabili a fini commerciali e direttamente disponibili online. Meglio cominciare a capire dove cercare. Di seguito vedremo quali sono i siti internet più interessanti che offrono immagini gratuite di alta qualità. Ecco quello che stavi cercando!

Cominciamo da Shopify

Il primo sito internet che ti consigliamo è un prodotto di Shopify; si chiama Burst. Potrai trovare diverse immagini stock suddivise in differenti settori, ma tutte dedicate all’ecommerce. Tutte le immagini sono state infatti realizzate per questo specifico compito. Tra i vantaggi principali c’è la semplicità di navigazione tra i vari menu che rende ancora più immediata la ricerca delle immagini. Le collezioni fotografiche sono differenti e la disponibilità non manca assolutamente.

Lo consigliamo a chi cerca immagini gratuite ma di gran qualità. Tutte le immagini di Burst sono infatti scattate e prodotte in maniera professionale. Tutte le immagini sono quindi gratuite per l’uso commerciale. Ottimo!

Unsplash e Pixabay

Tra i siti più interessanti per trovare immagini gratis di gran qualità ci sono sicuramente Unsplash e Pixabay. Su Unsplash è possibile trovare una grandissima quantità di fotografie ad altissima risoluzione. Tutte sono suddivise in categorie dedicate e permettono una ricerca fluida e ben caratterizzata. È possibile trovare centinaia di migliaia di immagini tutte libere da qualsiasi vincolo e utilizzabili gratuitamente dal punto di vista commerciale.

La cosa bella è che ogni settimana si aggiungono sempre nuove immagini, tutte al top in termini di qualità. Probabilmente sono davvero pochi i siti che permettono di offrire una qualità così elevata delle immagini, come quella disponibile su Unsplash. Potrai trovare davvero le immagini più diverse, perfette per le tue esigenze.

Ma un’ottima alternativa in termini di qualità e quantità è rappresentata sicuramente da Pixabay. Un ottimo prodotto che offre anche la possibilità di ottenere grafiche vettoriali o piccoli video. Tutti elementi per uso commerciale completamente gratuito. Una scelta molto interessante per gli inserzionisti che ricercano varietà dei prodotti e qualità delle immagini.

Pexels

Tra i più noti siti di immagini gratis c’è anche Pexels. Anche in questo caso è possibile trovare una collezione di immagini sempre aggiornata. Il sito possiede infatti una sconfinata galleria di immagini utili per chiunque necessità fotografie per l’utilizzo commerciale completamente gratuito. Decisamente ottima la qualità complessiva di tutte le immagini proposte, diversificati anche i temi fotografici. Ottimo sito quindi per la varietà proposta.

Ecco quindi alcuni siti internet che permettono di utilizzare immagini gratis per ogni utilizzo commerciale. Meglio cominciare a dare spazio alla creatività e scegliere le immagini migliori per il tuo sito internet o per il tuo nuovo ecommerce. Ma non disdegnare nemmeno i social, anche in quel caso delle ottime immagini possono colpire più di qualunque altro elemento.

Ogni mese, su Pexels vengono aggiunte oltre 3.000 nuove foto di stock, che vanno a sommarsi alle 40mila immagini già disponibili. Dunque si tratta di una raccolta colossale di immagini di stock artistiche, tutta da esplorare. Dalle montagne alla musica, qui troverete senz’altro quel che vi occorre.

Cercate foto naturalistiche, astratte o tecnologiche? Pexels è il luogo perfetto per chi cerca immagini gratis. Qui potete trovare immagini gratuite da usare sia per progetti personali che per finalità commerciali.