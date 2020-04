In bici per fare una pedalata o per andare a trovare la fidanzata, le sanzioni della polizia

Sono otto le persone denunciate e sanzionate dalla polizia di Piacenza, durante gli ultimi controlli in merito alle normative anti covid eseguiti nel pomeriggio del 7 aprile.

Un piacentino di 62 anni è stato fermato mentre, in bicicletta, stava percorrendo la strada Agazzana. Agli agenti ha detto di essere uscito per fare una pedalata.

Un ragazzo di 27 anni, originario del Lodigiano ma residente a Piacenza, è stato fermato alla Besurica e si è giustificato dicendo di voler andare a trovare la sua ragazza.

Nei giardini di via Grandi, infine, sono stati fermati 6 ragazzi di origine albanese, di età compresa tra i 26 e i 22 anni, i quali hanno detto di essere usciti perché stufi di stare in casa. Uno di loro in particolare è stato beccato per la terza volta, nel giro di pochi giorni, in giro senza una reale necessità.

Per tutti e 8 sono scattate le sanzioni previste dalla normativa anti covid.