Dopo le celebrazioni della Settimana Santa, anche la messa di Pasqua del vescovo Gianni Ambrosio viene trasmessa in streaming dal sito della Diocesi di Piacenza-Bobbio dalle ore 11.

Il vescovo celebra in una Cattedrale vuota e impartisce ai fedeli collegati da casa alcune istruzioni per la celebrazione a distanza del rito: “Potete accendere un cero e prendere un indumento bianco da appoggiare sulla tavola”. “Nel nostro cuore è presente molta tristezza – ha affermato Ambrosio – anche solo per il fatto di essere qui in questa Cattedrale maestosa senza la presenza del popolo, che si aggiunge al dramma di questi giorni. Finalmente ieri dopo un pesante mese il dato dei morti piacentini è tornato sotto la doppia cifra”.

“Le donne che si recarono al Sepolcro erano tristi – ha ricordato – anche se l’amore non si rassegna e da Gesù maestro avevano sentito risuonare qualcosa che sarebbe accaduto. Le donne con Maria di Magdala e Maria sono le prime ad accogliere l’annuncio della resurrezione. Questo annuncio della Pasqua continua nel tempo e diventa di secolo in secolo testimonianza dei cristiani da 2mila anni. I nostri occhi siano capaci di cogliere i segni della resurrezione, la sofferenza e la morte non sono annullate, ma la nostra vita è illuminata dalla resurrezione. La luce della Pasqua non è mai venuta meno, siamo in cammino verso la pienezza della vita e tutti noi siamo chiamati a rivolgere lo sguardo alle cose di lassù”.

“Vi confesso che non ho mai atteso e desiderato così tanto l’annuncio della Pasqua – ha detto il vescovo – e le parole così forti dell’apostolo Pietro che osa annunciare la resurrezione davanti a coloro che hanno messo a morte Gesù. Mai come in questa Pasqua dopo aver visto tanti segni di vita, di amore e di dedizione. La resurrezione di Cristo è il solo fondamento affidabile alla speranza degli uomini”. “La speranza non è vuota e non vana la fede perchè l’ultima parola è sempre quella di Dio che non abbandona nessuno, allora la grazia della resurrezione agisca in noi e nella nostra vita. E’ l’augurio alla comunità piacentina così provata dalla sofferenza, risplenda per tutti la luce della Pasqua”.

LA DIRETTA

Una Pasqua inevitabilmente diversa per i fedeli di tutta Italia, segnata dall’assenza di celebrazioni collettive: anche a Piacenza ci si affida alla tecnologia, con le dirette via web e alla preghiera in famiglia o individuale. Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera – spiega la diocesi -, le celebrazioni liturgiche saranno teletrasmesse in streaming in orari (VEDI SOTTO) che non si sovrappongano, per quanto possibile, alle celebrazioni del Papa (anche queste saranno trasmesse in streaming).

DOMENICA

Alle ore 11 Celebrazione dell’Eucaristia



Le celebrazioni presiedute dal Vescovo Mons. Ambrosio si potranno seguire in streaming:

– sulla home page del portale della diocesi

– sulla pagina YouTube del Servizio Multimedia per la Pastorale

– sulla pagina Facebook della Diocesi

ANCHE A MORFASSO CELEBRAZIONI IN DIRETTA – Anche la parrocchia di Morfasso ha organizzato la trasmissione in diretta streaming delle Messe del periodo pasquale. Le celebrazioni saranno officiate nella chiesa dedicata a S. Maria Assunta e a S. Franca, dall’amministratore parrocchiale, don Jean Laurent Konango.

– Domenica di Pasqua alle ore 10.30 a questo link: https://youtu.be/x20aFoQEa2I