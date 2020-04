Incendio in un bosco a Centenaro, anche i droni per controllare l’area

Sono intervenuti anche i droni a Centenaro di Ferriere (Piacenza) per controllare un incendio divampato nei giorni scorsi in un bosco.

Le fiamme hanno provocato pesanti danni alla vegetazione, per cui i Carabinieri Forestali della stazione di Ferriere hanno avuto la necessità di verificare con attenzione la zona colpita per le necessarie analisi. È stato quindi richiesto l’intervento di un team di volo di Rescue Drones Network, l’associazione che è struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile specializzata nelle attività con droni a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

Tre piloti volontari piacentini con diversi droni hanno proceduto nel pomeriggio di giovedì alle operazioni di rilievo dell’area interessata acquisendo, con la direzione del Comandante Carzaniga, diverse immagini dall’alto che hanno consentito di valutare con precisione il perimetro dell’area colpita dalle fiamme e la direzione in cui si propagato l’incendio al fine di valutare con certezza il punto di innesco e quindi determinare le cause dell’evento. Inoltre, la perimetrazione dell’area consentirà di inserire la stessa nel catasto delle aree percorse dal fuoco ed applicare i vincoli conseguenti (divieto di caccia e pascolo ed edificazione sull’area incendiata per anni 10).

Successivamente con il set di immagini acquisite sono stati realizzati sia ortofoto georeferenziate che un modello tridimensionale che permetteranno ulteriori approfondite analisi a tavolino.