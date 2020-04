Incendio in una palazzina di Gragnano, intervengono i vigili del fuoco

Incendio a Gragnano, nella palazzina che ospita il centro culturale del paese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di San Nicolò e la polizia locale dell’Unione bassa Valtrebbia e Valluretta. Al momento ancora non si conoscono le cause dell’incendio, che si è sviluppato in un appartamento adiacente al centro culturale.

Per fortuna in casa non c’era nessuno quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi.

IN AGGIORNAMENTO