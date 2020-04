Integratori alimentari: per Farmaciauno incrementano le vendite

In Italia continua a crescere il settore dell’e-pharmacy: un aumento del fatturato determinato soprattutto dalla vendita di determinate categorie di prodotti, tra cui figurano anche gli integratori alimentari, che nei primi due mesi del 2020, dopo l’incremento registrato nel 2019, hanno subito un’impennata senza precedenti.

Uno studio condotto da Nielsen rivela che la vendita online di prodotti destinati alla cura del corpo, come probiotici, prebiotici e multi vitaminici – tanto per citarne alcuni – nel nostro paese ha segnato un +17,1%: un dato più che incoraggiante, che conferma la crescita del trend.

Integratori alimentari: il successo di Farmaciauno

A registrare un incremento delle vendite di integratori alimentari sono quelle farmacie che negli anni hanno investito in modo lungimirante nel settore delle vendite online: realtà come Farmaciauno, che ha saputo consolidarsi nel comparto dell’e-pharmacy intuendo, con efficacia, i principali bisogni dei consumatori. Con l’avvento di internet, infatti, si è assistito a un progressivo aumento delle richieste di prodotti farmaceutici online e soprattutto di integratori; un andamento incoraggiato anche dalla possibilità di mantenere l’anonimato, in un settore dove la privacy non è sempre garantita. Farmaciauno ha saputo rispondere a questi bisogni con efficienza, garantendo la vendita di prodotti per il benessere su un portale intuitivo e dinamico.

Gli integratori alimentari più richiesi su Farmaciauno

Farmaciauno propone da sempre una vasta gamma di integratori delle migliori marche, con un’attenzione ai nuovi ritrovati e ai prodotti più richiesti. Nel trend di vendite, il portale conferma il successo di vitaminici e multi-vitaminici, integratori che apportano all’organismo quei micro elementi che, molto spesso, non vengono assunti con una normale dieta. Accanto a questi, spiccano fermenti lattici, prebiotici e probiotici, indispensabili per la salute della flora intestinale, e integratori salini, fondamentali nel restituire all’organismo i sali minerali dispersi.

Un’ampia scelta di integratori

Chi sceglie di acquistare integratori alimentari sul portale di Farmaciauno può inoltre contare su quel genere di nutrienti indispensabili per il mantenimento di un corretto assetto fisico. Si tratta, in particolare, di sostanze atte ad assicurare la naturale funzionalità del muscolo cardiaco; senza contare gli integratori per il benessere delle vie respiratorie, realizzati con ingredienti di origine naturale e indicati per la salute del tratto orofaringeo. Spazio poi agli integratori per il benessere delle ossa e delle cartilagini – ideali per il corretto mantenimento dell’attività motoria – e a quelli per la funzionalità epatica, che garantiscono la naturale eliminazione di liquidi e tossine dall’organismo.

Efficienza e comunicazione

Farmaciauno deve il suo successo soprattutto all’efficienza: sul portale online, ogni consumatore può trovare lo stesso rigore di una farmacia fisica, ma in un luogo virtuale dove tutto è a portata di click. Naturalmente, è possibile in ogni momento consultare le informazioni sui prodotti, accuratamente riportate sulle schede informative: Farmaciauno, infatti, si pone come obiettivo la corretta comunicazione con il cliente, fornendo etichettature di integratori sempre chiare e in linea con le normative vigenti.

L’esperienza di navigazione

I cardini fondamentali di Farmaciauno sono precisione, puntualità ed efficienza, sempre ponendo al primo posto la qualità della filiera produttiva. Tuttavia, a rendere Farmaciauno uno dei player più importanti nelle vendite online di integratori è il suo portale: la facilità di navigazione e di selezione sull’e-store rendono l’esperienza di acquisto user friendly, consentendo l’accesso ai canali virtuali anche a chi, in genere, è poco incline ad acquistare online.

Offerte imperdibili e spese di consegna

Naturalmente, Farmaciauno fa della convenienza uno dei suoi punti di forza principali: grazie all’ampio assortimento di cui dispone, può garantire al cliente prodotti sempre al miglior prezzo, con offerte esclusive e sconti speciali. In ogni caso, la sfida che Farmaciauno si propone per il futuro è quella di mantenere ben alta l’attenzione ai bisogni del consumatore online, offrendo la possibilità di scegliere tra migliaia di prodotti, nella più completa autonomia. A ciò si aggiunge un’attività di vendita puntuale ed efficiente, ottimizzata da un’ottima assistenza commerciale, con un servizio di spedizioni totalmente gratuito per ordini superiori a 29,89 euro.