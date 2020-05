Investire in borsa: guida ai mercati finanziari

Investire in borsa selezionando una apposita piattaforma CFD implica l’accesso ad una molteplicità di asset e di mercati che può rivelarsi concretamente vantaggiosa se si applicano le strategie giuste.

Ogni mercato consta di specifiche caratteristiche e, di conseguenza, richiede metodologie differenti da seguire per sfruttarne a pieno le potenzialità.

I mercati finanziari evolvono continuamente, anche perché dipendono da fattori esterni, cioè micro e macro economici. Per tale ragione, la domanda più frequente che si pongono i traders è: dove conviene investire in borsa ?

La risposta è soggettiva, poiché la scelta dipende dal modo in cui si vuole impostare la propria attività: lungo o breve termine? Quanto denaro si è disposti a rischiare?

In Questo articolo si cercheranno di delineare le peculiarità più importanti dei mercati in maggiore espansione negli ultimi tempi, in modo che ogni trader possa aver ben chiara la scelta che più gli si addice.

Investire in Borsa: quali assets sono disponibili?

Il trading online consente di negoziare su diversi assets, dalle tipiche e tradizionali azioni, alle allettanti ed innovative criptovalute.

Investire nel mercato azionario significa acquistare una porzione della società scelta e tentare di ottenere vantaggi dai dividendi o da una crescita, in termini di mercato, del titolo stesso.

In realtà, è bene sapere che utilizzare una piattaforma di trading CFD implica una duplice chance di rendimenti: anche se il mercato ribassa, con la vendita allo scoperto, i traders potranno non subire perdite.

Il mercato azionistico appare adatto a traders che puntano al lungo termine e hanno intenzione, nonostante eventuali rischi, di ottenere ricavi ingenti.

Esistono diverse società a cui poter puntare, ma è bene conoscere i rischi di questo mercato e valutarli in base alle proprie capacità e, soprattutto, in base alle proprie disponibilità economiche.

Oltre a colossi della tecnologia e fornitori di servizi online, gli analisti consigliano di dare un’occhiata alle multinazionali che operano in settori la cui domanda è in costante crescita, anche se si tratta di titoli non italiani.

Tra gli assets maggiormente apprezzati, sia dai traders che dagli analisti, nell’ultimo periodo appaiono le criptovalute. Monete digitali e decentralizzate, sono contraddistinte da un’elevata volatilità giornaliera ed un’importante liquidità.

Le crypto rispondono semplicemente alla domanda di domanda/offerta e, la maggiore visibilità che hanno ottenuto in questi ultimi tempi, non ha fatto altro che accrescerne il valore di mercato.

In effetti, il 2020 potrebbe rivelarsi un anno interessante per i traders che vorrebbero investire sulle criptovalute più promettenti, come il Bitcoin o i Ripple.

Per traders dinamici e attirati da caratteristiche come volatilità e liquidità, bisogna menzionare il mercato Forex. Decentralizzato e con transazioni che avvengono OTC (over the counter) è uno dei più selezionati dai traders di tutto il mondo. Offre la possibilità di scambiare le migliori coppie di valute e, dunque, bisognerà dedicarsi allo studio dei fattori esterni che potrebbero modificarne l’andamento. Appare ideale per investitori che vogliono chiudere la propria posizione in giornata e registrare ricavi dalle frequenti oscillazioni di prezzo.

In conclusione, la scelta è realmente vasta: con le strategie e lo studio giusto, ogni trader potrà trovare la strada più adatta a soddisfare le proprie esigenze.

Investire in Borsa: perché molti usano i CFD?

Per sfruttare le potenzialità di ogni mercato finanziario è necessario servirsi della modalità d’investimento giusta.

Tra le soluzioni più efficienti degli ultimi tempi bisogna menzionare le piattaforme di trading CFD, gratuite e semplici da utilizzare.

I CFD (Contracts For Difference) sono degli strumenti finanziari derivati che consentono di speculare su un asset senza acquistarlo direttamente, consentendo più flessibilità rispetto alle tradizionali formule di investimento. Ad esempio, non constano di commissioni (oltre lo spread), permettono di applicare la leva e, soprattutto, è possibile anche investire al ribasso.

Le migliori piattaforme appaiono semplici e chiare da utilizzare, così che anche i novizi traders possano facilmente prendere confidenza con tali strumenti e ottimizzare la propria esperienza di trading. In più, i broker già consolidati nel settore offrono una vastità di strumenti e funzioni che agevolano il processo di analisi di mercato, in modo da indirizzare i traders verso la strada giusta.

In conclusione, affidandosi ad un broker CFD legalmente autorizzato a fornire i propri servizi online e studiando a fondo i mercati e gli asset selezionati, con le strategie giuste sarà possibile incrementare il proprio capitale ed affermarsi nel settore.