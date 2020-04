La città controllata con il drone dalla polizia, nel mirino spacciatori e chi esce senza motivo

Proseguono i controlli disposti dalla questura di Piacenza, che presidia la città dall’alto con l’aiuto di droni.

Una quindicina le persone sanzionate per le normative anti covid: tra questi un piacentino di 75 anni, che si sarebbe introdotto nel parco di via De Gasperi, chiuso da tempo in virtù delle ordinanze per contrastare il contagio da coronavirus, per portare a spasso i propri cani.

Alla richiesta della polizia di presentare documenti, l’uomo si è difeso accusando gli agenti di abuso di potere.

Denunciati sempre mancato rispetto delle disposizioni anti contagio anche alcuni cittadini, intenti a giocare a calcio e a tennis alla Farnesiana.

Questa attività di controllo del territorio ha permesso anche di scoprire e sanzionare alcuni reati legati allo spaccio di droga, in tutto sono stati sequestrati 40 grammi di marijuana e due di hashish.

In piazzale Marconi, proprio grazie all’ausilio di droni, è stato possibile fermare un cittadino ghanese di 26 anni, sorpreso mentre era intento a parlottare con un’altra persona. Agli agenti ha detto di dover prendere il treno per tornare a casa, ma durante la perquisizione è stato trovato con indosso 30 grammi di marijuana. In regola con il permesso di soggiorno, è residente a Milano e ha vari precedenti per spaccio. E’ stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

All’Infrangibile sono stati fermati 3 ragazzi sui 20 anni, due di origine magrebina e un italiano. Uno dei due ragazzi stranieri aveva con se’ uno spinello e due grammi di hashish. Tutti e 3 sono stati segnalati in Prefettura in quanto assuntori.

Alla Farnesiana è stato portato in carcere un cittadino marocchino di 31 anni, ai domiciliari per spaccio, già arrestato più volte per evasione.