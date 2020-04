La Lilt a fianco dell’Emporio solidale: donate 120 bottiglie di olio

Insieme alle numerose iniziative portate avanti in questo periodo di emergenza, la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) nazionale ha suggerito alle sezioni provinciali di devolvere le confezioni dell’Olio della Salute, realizzate come da consuetudine per la “Settimana della prevenzione oncologica” quest’anno posticipata a data da destinarsi, alle varie sssociazioni presenti sul territorio per dare un sostegno a chi in questo momento si trova in condizioni di vulnerabilità.

La sezione di Piacenza, presieduta da Franco Pugliese, ha raccolto la richiesta di aiuto dell’Emporio Solidale, che ha lanciato un appello con la richiesta di beni di prima necessità. Sono state quindi consegnate 120 bottiglie di Olio della Salute a favore dell’Emporio; l’olio verrà inserito nelle borse viveri di chi ne fa richiesta. Un piccolo gesto, da Associazione ad Associazione, simbolo di un’unione indissolubile nei confronti dei più deboli, in un momento di grande criticità.