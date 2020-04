La Placentia Half Marathon il 3 maggio si corre in casa

Il 3 maggio, il giorno in cui sarebbe dovuta svolgere la 25esima edizione della Placentia Half Marathon sul percorso cittadino a Piacenza, si correrà lo stesso, in casa.

L’inivito a dar vita in maniera del tutto singolare alla manifestazione podistica annullata per le restrizioni dell’epidemia del Covid19 arriva dagli organizzatori e sarà accompagnata a una raccolta fondi di solidarietà.

“Non perdere l’occasione di correre insieme a noi. Resta sintonizzato anche tu, – recita il messaggio – corri all’interno della tua abitazione: pochi km o tanti. Non importa. Serve solo a rimanere uniti anche se distanti, pensando a chi ora ha bisogno del nostro aiuto.

Non sarà l’unica occasione. Ne proporremo altre. Questa “emergenza” non durerà solo pochi mesi”.

“E’ certo che finirà, quasi tutti torneremo alla normalità – scrivono i promotori della Placentia Half Marathon – e qualcuno alla fine sarà anche riuscito a guadagnarci. Così va il mondo: è sempre stato e così sempre sarà. Ci sono però tante persone che impiegheranno anni per riprendere pieno e sereno possesso della propria vita. Innanzitutto chi ha perso una persona cara; solo grazie all’aiuto dell’affetto dei familiari ed amici più vicini, potranno un giorno “elaborare il lutto” e continuare a vivere. Poi c’è chi ha perso la propria “capacità” economica; è nei loro confronti che possiamo fare qualcosa e non dobbiamo essere indifferenti. Il “vicino di casa” che ha perso il lavoro, il conoscente che sommerso dai debiti ha dovuto chiudere l’attività, la persona che non ha mai avuto un’occupazione fissa ed ora non riesce più a trovare denaro dai quei piccoli espedienti che fino ad ora erano stati sufficienti per sfamarsi o poco più. Quante saranno le diverse situazioni di difficoltà?

Problemi immensi che non possono essere affrontati dalle singole persone singolarmente, ma per i quali possiamo dare aiuto concreto, affidandoci a chi ha le competenze e la visione complessiva necessaria per organizzare aiuti efficaci.

A Piacenza non vogliamo stare fermi, vogliamo sostenere chi in questo momento si ritrova ad affrontare gravi difficoltà economiche e per farlo daremo il via ad una raccolta fondi che permetterà a chiunque di dare un piccolo contributo.

Vogliamo raggiungere un traguardo insieme ad ognuno di voi e per farlo dobbiamo correre.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno resi noti sulla pagina Facebook della manifestazione.