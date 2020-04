La polizia controlla la città dall’alto con i droni

La questura di Piacenza ha fatto alzare in volo alcuni droni per controllare dall’alto il rispetto dell’ordinanza anticontagio in città da parte dei residenti.

I velivoli, che permettono agli agenti di ricevere le immagini dall’alto in tempo reale, sono impiegati soprattutto

nelle zone delle grandi aree verdi e dei parchi pubblici. Ai droni si affiancano i consueti controlli a terra svolti dalle pattuglie in uniforme e in borghese.

Il questore di Piacenza, Pietro Ostuni, spiega che “i controlli continueranno ininterrottamente nei prossimi giorni e saranno ulteriormente intensificati al ridosso delle prossime festività”.

(fonte Ansa)