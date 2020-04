La prefettura ai sindaci “Passeggiate con bambini e anziani restano vietate”

Passeggiate con bambini e anziani sì o no? L’ultima circolare del ministero dell’Interno, che ha attirato non poche critiche da professionisti della sanità, non ha applicazione in Emilia Romagna e quindi a Piacenza.

Lo specifica la prefettura, in seguito a una richiesta di chiarimento da parte dei sindaci piacentini. Nel nostro territorio, così come per Rimini, si applicano le più restrittive limitazioni contenute nelle ultime ordinanze dell’Emilia Romagna. A comunicarlo, sono gli stessi amministratori locali attraverso le pagine e i gruppi Facebook dedicati ai rispettivi Comuni di appartenenza.

“La Prefettura, in seguito a richiesta di chiarimento dei Sindaci, ha comunicato che nella provincia di Piacenza non trova effetto la Circolare del Ministero dell’Interno 31 marzo 2020 – si legge – Le disposizioni in essa contenute (uscite per passeggiate genitori-figli minori o per accompagnamento anziani/inabili) rimangono pertanto non consentite. Il Prefetto ha già provveduto a darne comunicazione a tutte le Forze dell’Ordine del territorio”.

I SINDACI “NON VANIFICARE GLI SFORZI FATTI FINORA” – Si alza con fermezza e all’unisono, la voce di tutti i sindaci del territorio, per richiamare l’attenzione della cittadinanza sul rispetto, fondamentale per la tutela della salute pubblica, delle restrizioni attualmente in vigore nella Provincia di Piacenza per il contenimento dell’epidemia di Covid-19. In particolare, il presidente Patrizia Barbieri e i primi cittadini di tutti i Comuni del territorio precisano che, in virtù delle restrizioni vigenti sul nostro territorio, non può trovare applicazione nella nostra Provincia la circolare ministeriale del 31 marzo che sembra consentire le passeggiate dei genitori accompagnati dai propri bambini: “Riteniamo fondamentale fare chiarezza, perché non possiamo permettere che i sacrifici fatti sinora dalla nostra comunità vengano vanificati da interpretazioni errate, che rischiano di mettere a repentaglio i risultati ottenuti sinora”.

E’ notizia di ieri sera, infatti, l’emanazione della Circolare del Ministero dell’Interno, che autorizza le passeggiate genitore-figlio minore nei pressi della propria abitazione, mantenendo fermo il divieto delle attività motorie diverse, come ad esempio il jogging (una specificazione importante, perché le informazioni diffuse riportavano spesso indicazioni sbagliate).

Tuttavia, la Provincia di Piacenza è destinataria di provvedimenti regionali di carattere più restrittivo, in ragione della situazione particolarmente critica che colpisce i nostri territori. In particolare, il decreto del Presidente della Regione n. 48/2020, destinato ai territori di Piacenza e Rimini, richiama e fa salvo il precedente decreto n. 41/2020, che ammette gli spostamenti in bicicletta o a piedi “esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari)”. Le restanti attività motorie sono subordinate alla ricorrenza di motivi di salute, e devono essere come tali provate. In definitiva – viene sottolineato – nella Provincia di Piacenza non trova effetto la Circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020, con la conseguenza che le uscite per passeggiate genitori-figli minori rimangono non consentite.

“Si tratta di un sacrificio che siamo ancora chiamati a fare – ribadiscono all’unisono gli amministratori locali – perché, se è vero che i dati iniziano a dare speranza, non ci autorizzano a lasciarci andare. Non proprio adesso, dove si sta decidendo tutto”. In questo i Sindaci piacentini hanno assunto una posizione molto chiara nel manifestare la propria contrarietà alla Circolare del Ministero, che rischia di vanificare gli sforzi fatti, e che mette in seria difficoltà i cittadini che da settimane si stanno attenendo scrupolosamente alle regole date per il bene collettivo.