La Silent Disco si trasferisce online, due ore di musica a Pasquetta

La Silent Disco si trasferisce online con una versione “home edition”.

L’appuntamento, organizzato da Silent Disco Piacenza, è in programma il lunedì di Pasquetta dalle 17 alle 19 e avverrà in streaming, con tre dirette live contemporaneamente. Per collegarsi – spiegano gli organizzatori – basterà seguire le istruzioni che verranno pubblicate sui profili e pagine ufficiali social per accedere ad una piattaforma ad hoc tramite link.

Non serviranno attrezzature speciali, ma solo un dispositivo in grado di connettersi al sito che ospiterà l’evento.

LA LOCANDINA