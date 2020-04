“La Stanza dei Racconti”, i racconti social di Epikurea sul palco del Teatro Trieste 34

Dal 6 aprile Epikurea ha lanciato il progetto “La Stanza dei Racconti”, un laboratorio social aperto a tutti per esprimersi con storie e racconti creativi.

“Una sezione del laboratorio – spiegano gli ideatori – è dedicata agli adulti, una ai racconti scritti da bambini e ragazzi, per cui abbiamo elaborato una guida alla scrittura, e l’altra all’esperienza positiva e ai ricordi; il come eravamo dei nostri anziani del progetto “futuro nonni”.

Elaborare attraverso la scrittura le proprie emozioni permette al proprio io di esprimersi – sottolineano -, la vita si manifesta attraverso la creazione: poter creare ci aiuta a vivere meglio”.

“L’immaginazione è un farmaco potentissimo per l’anima – dice una delle responsabili del progetto, Simona Tonini – renderla reale,attraverso in questo caso la scrittura, ci permette di manifestarla, raccontarla, darle una forma. La natura di questi laboratori che si vivono in chat – continua – permette di essere in contatto con realtà lontane: i nostri ragazzi possono trovare in questo spazio dedicato all’immaginazione e alla scrittura un luogo libero, in cui si condivide un racconto, il piacere di giocare con le parole e il senso della frase”.

Con la riapertura dei teatri, poi, entrerà in gioco a fianco di Epikurea anche Teatro Trieste 34: come annuncia lo spazio gestito da Filippo Arcelloni, infatti, il teatro inserirà nella programmazione della prossima stagione una giornata di incontro e di lettura dei racconti selezionati.

COME PARTECIPARE – 1 elaborato a settimana – 1 videochat di condivisione a settimana; per partecipare contattare Epikurea al numero 3464247400 o su facebook alla pagina @illaboratoriodeiraccontidiepikurea #epikurea #lastanzadeiraccontidiepikurea.