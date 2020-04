Laboratorio Aperto al Carmine, prosegue on line il calendario di iniziative

Non si ferma, nonostante il doveroso rispetto delle restrizioni in atto per far fronte all’emergenza sanitaria, l’attività del Laboratorio Aperto che dal dicembre 2019 ha sede nella ex chiesa del Carmine a Piacenza.

La Fondazione Brodolini ha infatti stabilito un intenso calendario di attività on line, rimodulando gran parte delle iniziative previste in questo periodo in modo da renderle fruibili a distanza, via web. “Concordo pienamente con i gestori, con cui l’Amministrazione comunale è in costante contatto – sottolinea il vice sindaco Elena Baio – nel rimarcare l’importanza determinante della tecnologia, a maggior ragione in questo momento così difficile, per sostenere i cittadini e le istituzioni nel rispondere alle esigenze sociali, formative e di accessibilità dei servizi che la situazione attuale non ci consente di garantire in altro modo. Del resto, la promozione della cultura digitale è uno degli obiettivi prioritari del Laboratorio stesso, fortemente coerente con la sua missione”.

I corsi on line del Laboratorio Aperto di Piacenza si rivolgono a diversi target, da professionisti e imprese al mondo scolastico; saranno erogati tramite piattaforma Webex e Facebook e avranno una durata di 4 ore, includendo inoltre materiali didattici e test di verifica, in ingresso e conclusivi. Tra i temi trattati, le tecnologie abilitanti per una logistica sostenibile, l’analisi di mercato e offerta per le start-up, i percorsi di “personal branding” per rendere più attrattivo il proprio profilo rispetto ad opportunità di lavoro on line, le strategie di costruzione dell’immagine aziendale e il focus sulle nuove tecnologie, dalla realtà aumentata a quella immersiva.

Giovedì 2 aprile alle 15 l’appuntamento sarà con “New Media e New Business”, cui ci si può iscrivere rivolgendosi a ravenna@labaperti.it per ricevere il link che consente la partecipazione, mentre il webinar di venerdì 3, alle 11, sarà incentrato su “Applicazione privacy by design agli applicativi”, sulla piattaforma Gotowebinar (per iscrizioni ferrara@labaperti.it).Saranno inoltre promossi webinar in collaborazione con altri soggetti ed è prevista, per il Laboratorio Aperto, la co-promozione e diffusione di una campagna che coinvolgerà, in rete, testimonial illustri sul futuro del Paese dopo l’emergenza legata al Coronavirus.

Sui siti https://laboratorioapertopiacenza.it e www.laboratoriaperti.it/piacenza il calendario completo delle attività.