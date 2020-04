Laboratorio Aperto, al via un ciclo di corsi online gratuiti per i giovani dagli 11 ai 17 anni

Il Laboratorio Aperto di Piacenza promuove un ciclo di corsi online gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

I Makerdojo sono laboratori fisici ed ambienti online innovativi per potenziare le competenze tecnologiche, scientifiche e creative dei ragazzi. “Attraverso l’apprendimento creativo, i partecipanti sviluppano competenze trasversali, non solo legate alla programmazione e al saper fare ma soprattutto allo sviluppo di capacità relazionali” – dichiara Stefano Damiani responsabile del progetto- . I partecipanti impareranno rendere reali progetti personali e sviluppare App, videogiochi, siti web e molto altro ma soprattutto a sviluppare capacità collaborative. Insegnanti qualificati accompagneranno gli iscritti ad apprendere le basi teoriche e ad applicarle per realizzare oggetti concreti”.

I corsi, a numero chiuso, inizieranno il 27 aprile e comprendono i seguenti titoli: Programmazione Junior con Python e Pygame, Scopriamo Scratch 3.0 Kids, Modellazione 3D con Tinkercard, Arduino per tutti, Crea la tua App con Thunkable.

ISCRIZIONI– Ogni corso può ospitare un massimo di 15 partecipanti e farà fede la data di iscrizione. Si richiede la massima continuità nel frequentare tutte le lezioni del corso scelto. Per iscriversi occorre inviare una mail a info@makerdojo.it

CONTATTI: www.makerdojo.it; Cell. 327.3210280