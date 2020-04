L’appello dei bimbi della Don Minzoni “Vogliamo acquistare a Piacenza i capi da donare all’Ausl”

Solidarietà a tutto tondo, quella messa in campo dai bimbi delle classi seconda B e seconda C della scuola Don Minzoni di Piacenza.

“Abbiamo da parte una piccola somma, destinata a una festa che ovviamente non faremo più. Vorremmo destinarla, ed eventualmente ampliando la raccolta fondi, all’acquisto di indumenti necessari ai ricoverati in ospedale, come chiesto dall’Ausl – racconta una mamma -, ma vorremmo poterlo fare presso una realtà piacentina”. Un aiuto ai pazienti, ma anche un piccolo sostegno all’economia piacentina in difficoltà. “Non sappiamo a chi rivolgerci. Potete aiutarci?”.

Chiediamo ai negozianti/aziende di Piacenza di mettersi in contatto con noi, alla mail redazione@piacenzasera.it. Provvederemo a inoltrare i vostri riferimenti ai promotori della raccolta fondi