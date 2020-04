L’appello dei volontari Anpas “A Pasqua non accorciate le distanze”

A Pasqua non accorciate le distanze. E’ l’appello che i volontari di Anpas Piacenza rivolgono alle persone di tutta la provincia di Piacenza, una delle zone d’Italia dove il coronavirus ha colpito più duramente, mettendo a dura prova la rete territoriale di emergenza che ha retto bene dopo l’onda d’urto ricevuta.

“Sembra infatti che da qualche giorno i piacentini abbiano abbassato la guardia e siano tornati a vivere le vie e le strade della città e dei paesi con più frequenza. Un comportamento che aumenterebbe il rischio di nuovi contagi, vanificando gli sforzi fatti finora” – avverte Anpas, chiedendo di rinunciare alla forte tentazione di uscire di casa per sfruttare le belle giornate durante il ponte pasquale o i successivi del 25 aprile e primo maggio. “L’emergenza non è finita e non possiamo permetterci di accorciare le distanze, questa non è una Pasqua come le altre – sottolinea Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Piacenza -. Chiediamo a tutti di usare il buon senso e di rispettare per quanto più possibile le prescrizioni ministeriali”.

VIDEO – L’APPELLO DEI VOLONTARI ANPAS

Tanti sono i volontari che segnalano più traffico in varie zone di Piacenza e della nostra provincia e persone a passeggio a piedi, alcune delle quali addirittura si fermano per scambiare due chiacchiere senza mascherine e senza mantenere le distanze minime. “La nostra preoccupazione è di rivedere queste persone accompagnate in pronto soccorso dalle nostre ambulanze” – affermano Maurizio e Chiara, impegnati a bordo di una delle ambulanze chiamate “extra” di postazione presso la Croce Bianca “Sappiamo che è un messaggio forte ma dopo un mese di emergenza non vorremmo più dover affrontare le situazioni critiche che abbiamo vissuto in prima persona”.

L’augurio finale che Anpas Piacenza vuole dare a tutti è di “passare una Pasqua quanto più possibile serena, distanti ma vicini grazie a smartphone e video-chiamate che permettono i comunicare e vedere i propri cari nel rispetto della salute di ognuno”. “Noi la passeremo come tutti gli anni pronti per chiunque avesse bisogno – conclude Rebecchi -. I volontari delle Pubbliche Assistenze piacentine sono abituati da sempre a vivere le festività a disposizione del prossimo. Quest’anno sarà un po’ diverso e siamo fiduciosi che i piacentini ascoltino il nostro appello restando a casa”.