“L’autocertificazione è un abuso di potere”, ma scatta la multa anti covid

“Il mio avvocato mi ha detto che l’autocertificazione è un abuso di potere”.

Così si è giustificata una donna piacentina, di 63 anni, fermata all’autolavaggio da una pattuglia della polizia a Piacenza nella mattinata del 14 aprile. “Il mio legale mi ha detto che non ha nessuna validità, le forze dell’ordine dovrebbero invitare la gente a restare a casa, non sanzionarle” ha detto la donna. Ma gli agenti hanno invece applicato le disposizioni del Governo e sanzionato la donna con una multa da 280 euro.

Stessa sorte per un piacentino di 57 anni, fermato mentre stava facendo una passeggiata lungo la ciclabile della strada Agazzana nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta. Fermato dagli agenti, ha riferito di essere uscito per fare spesa, lamentandosi del fatto che in Italia i negozi siano chiusi durante le festività, a differenza di Paesi stranieri.