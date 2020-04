Lavori all’acquedotto, nuova chiusura per la strada di Campremoldo

Nuova chiusura della Strada Comunale di via Caselle in direzione di Campremoldo Sopra nel Comune di Gragnano (Piacenza).

Nei mesi scorsi la strada è stata interessata dalla presenza di un cantiere di Ireti per lavori di riqualificazione della rete acquedottistica e la posa della fognatura a servizio della frazione. I lavori, come già annunciato al momento della riapertura, non potevano però considerarsi finiti: occorreva infatti procedere al collaudo, e al collegamento con le abitazioni presenti sul percorso. “A causa dell’emergenza sanitaria in atto – spiega l’amministrazione comunale di Gragnano -, la ditta esecutrice si è trovata costretta a sospendere i lavori, dapprima per le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e subito dopo per l’ordinanza regionale che ha bloccato tutti i cantieri. La nuova chiusura dunque è appunto stata disposta per consentire queste operazioni rimaste bloccate”.

Nella mattinata del 21 aprile è stata interdetta la strada di località Brodo, mercoledì 22 aprile dovrebbe invece essere interessata via Caselle, da via Brodo a Strada Riva Rossa. L’ordinanza è stata disposta per il periodo dal 21 aprile all’8 maggio e consente l’accesso ai soli residenti. A fine estate inoltre, dopo l’avvenuto assestamento, si procederà all’asfaltatura della strada per tutta la sua larghezza.