Le richieste del territorio: “Interventi economici e indicazioni per la ripartenza”

Dal Tavolo di confronto per Piacenza la richiesta al Governo e alla Regione di interventi economici per il nostro territorio e indicazioni precise sulle regole per la ripartenza

Interventi economici per il nostro territorio capaci di sostenere la ripartenza e linee guida molto precise per permettere una programmazione efficace della ripresa delle attività. Sono queste le due esigenze primarie rivolte a Governo e Regione condivise dal Tavolo di confronto per Piacenza che si è riunito oggi per la prima volta su iniziativa del Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri.

Oltre al Sindaco, tra gli eletti piacentini erano presenti in video conferenza gli onorevoli Tommaso Foti ed Elena Murelli e i consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna Valentina Stragliati, Katia Tarasconi, Matteo Rancan e Giancarlo Tagliaferri. Collegati anche gli assessori del Comune di Piacenza. Non ha potuto partecipare, a causa di impegni istituzionali a Roma, il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, on. Paola De Micheli, che nel ringraziare per l’invito, ha comunque voluto far pervenire un messaggio di ringraziamento e sostegno per l’iniziativa, condividendone gli obiettivi e manifestando la massima disponibilità a partecipare a futuri incontri.

“Il positivo e costruttivo scambio di idee tra gli eletti piacentini a vario livello – fa sapere il Sindaco Patrizia Barbieri – ha evidenziato due temi largamente condivisi. Il primo è quello che riguarda la necessità di richiedere al governo centrale e a quello regionale un’attenzione particolare per il nostro territorio, così duramente colpito dall’emergenza sanitaria, con specifici interventi economici volti a sostenere la ripresa. Allo stesso modo si ritiene fondamentale che vengano al più presto fornite, sia a livello governativo che regionale, linee guida molto precise in merito alla ripresa di tutte le attività, che permettano anche a noi, a livello locale, di avere la massima chiarezza per programmare la ripartenza. Stiamo lavorando su tantissimi fronti nel tentativo di dare risposte tempestive ed efficaci alle richieste dei cittadini e rispondere alle loro esigenze, ma per fare questo abbiamo assoluto bisogno di basarci su regole e indicazioni chiare a livello centrale”.

Il Tavolo di confronto per Piacenza si aggiornerà con una nuova convocazione all’esito del tavolo provinciale sul lavoro e a quello sul welfare tra Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Curia e Camera di Commercio che sono già calendarizzati per i prossimi giorni.