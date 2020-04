Le vostre “Bella Ciao” per cantare insieme il 25 aprile

E’ arrivato il 25 aprile e non vogliamo rinunciare, nell’anniversario della Liberazione del nostro Paese, a cantare insieme “Bella ciao”.

Avevamo promesso che lo avremmo fatto qui, sul web, al posto di farlo in piazza. Grazie ai vostri contributi che avete inviato alla redazione. Vi abbiamo chiesto di realizzare un video “casalingo” vista la necessità di restare a domicilio a causa dell’epidemia. Le vostre “Bella Ciao” sono state montate in un video unico che proponiamo sopra. Sono versioni molto diverse fra di loro, e questo rende questa canzone simbolo della libertà riconquistata dopo la lotta di Liberazione come qualcosa di ancora più vivo e bello.

Una menzione speciale per la performance di Valentina Bersani con voce ed arpa che pubblichiamo a parte qui sotto.

Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla nostra iniziativa, in ordine sparso:

Niccolò Felsini

Erica Opizzi e Atonio Amodeo

Francesco Ferri

Gabriele Rocchetti

Max e Lorenz

Nicola Perricone

Maria Vittoria Moia

Jacopo Acquino

Giovanni Castagnetti e Sara Marenghi

Danilo Frati

Saverio Iacovino

Davide Bazzoni

Valentina Bersani

Un ricordo del 16 agosto 2019 a Scarniago di Travo