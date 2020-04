Lega alla Regione “Servono i voucher per agricoltura e turismo: urge confronto con Governo”

“La giunta regionale guidata dal governatore Stefano Bonaccini intavoli un confronto con il Governo, anche in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di riavviare urgentemente a livello parlamentare la discussione sul tema della semplificazione dei voucher per il lavoro in agricoltura e in ambito turistico”.

È quanto chiede il gruppo regionale della Lega E-R, che avverte: “Nelle province emiliano-romagnole, già tragicamente e duramente colpite dal virus, a breve, in occasione dell’avvio delle attività di trapianto dei pomodori, si porrà il serio problema di manodopera. A titolo esemplificativo, in vari territori come Piacenza e Parma, quella del pomodoro è una filiera importante e di eccellenza sia sotto il profilo economico che quello occupazionale. Ma il problema delle difficoltà nel reperire manodopera, sia in agricoltura che nel settore del turismo, riguarda in generale tutto il territorio emiliano-romagnolo”.

“In una situazione di emergenza nazionale – evidenziano i consiglieri – una radicale semplificazione del voucher “agricolo” potrebbe consentire a cassaintegrati, studenti e pensionati lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università, attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero trovare una occasione di integrazione del proprio reddito. Tuttavia la decisione della Commissione Bilancio del Senato, che ha dichiarato improcedibile l’emendamento per la reintroduzione dei voucher nell’ambito dei lavori per la conversione del decreto legge “Cura Italia” rischia di lasciare presto vuoti gli scaffali dei supermercati”.

Pertanto nell’atto ispettivo i leghisti chiedono alla giunta regionale “se intenda avviare un confronto con il Governo, anche in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di riavviare urgentemente a livello parlamentare la discussione sul tema della semplificazione dei voucher per il lavoro in agricoltura e in ambito turistico”. Lo scrivono Matteo Rancan, Daniele Marchetti, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Emiliano Occhi, Stefano Bargi, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni.