Lega in Regione “Più fondi per le scuole paritarie di ogni ordine e grado”

“Più fondi per le scuole paritarie di ogni ordine e grado”.

Lo chiedono i consiglieri regionali della Lega.

“In merito alle precisazioni avanzate dalla vicepresidente della Regione, Elly Schlein, e dall’assessore al Bilancio, Paolo Calvano, rispetto ai finanziamenti al comparto scolastico generale, ci preme sottolineare che non è la Lega a fare male i conti, ma la Giunta a non ascoltare ciò che viene richiesto” dicono.

“Ciò che rimarchiamo è che non è sufficiente la somma aggiuntiva (e dunque straordinaria) di 1,3 milioni di euro per le scuole paritarie, cifra peraltro stanziata solo per le materne e non per tutte le paritarie di ogni ordine e grado. Quello che ribadiamo in modo inequivoco è il nostro appello affinché la giunta Bonaccini stanzi più risorse senza lasciare indietro nessuno, dunque estendendo il sostegno a tutte le strutture educative private nella fascia 0-6 anni, anche a quelle non convenzionate, poiché tutte le famiglie vanno aiutate senza alcuna distinzione”.