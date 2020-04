Libri e dvd arrivano a casa, parte il servizio di consegna della biblioteca Passerini Landi

Partirà da lunedì 4 maggio ProntoBiblioteca, il servizio di consegna a domicilio di libri e dvd della biblioteca comunale “Passerini Landi” di Piacenza.

L’attività, promossa dagli assessorati alla Cultura e ai Servizi sociali del Comune, sarà portata avanti dagli operatori della biblioteca centrale in collaborazione con i volontari del Moto Guzzi The Club e dell’Agesci. “L’intento – annuncia il Comune – è di proseguire questo servizio, avviato in via sperimentale, anche dopo una ripresa dei servizi della biblioteca, per rispondere ai criteri di sicurezza, gradualità di riavvio delle attività e di distanziamento sociale, che si prevedono comunque ancora in essere per diversi mesi”.

Al momento il servizio è riservato agli utenti della biblioteca over 65, alle persone appartenenti alle categorie protette o in difficoltà di mobilità. Inoltre potranno usufruire del servizio anche le persone che abbiamo particolari e urgenti necessità di studio (in particolare laureandi). Chi non fosse già iscritto alla biblioteca può farlo on-line utilizzando la procedura cui si rinvia dalla homepage del sito della biblioteca (www.passerinilandi.piacenza.it). Al momento le richieste possono riguardare solo libri e dvd della biblioteca Passerini Landi (consultabile sul catalogo leggerepiace.it) e la consegna è prevista esclusivamente nel territorio del comune di Piacenza. E’ possibile prenotare (massimo due volumi e due dvd per trenta giorni) inviando una mail all’indirizzo biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it (verranno prese in esame le richieste pervenute fino alle ore 12 del giorno precedente la consegna, nel corpo della lettera occorre indicare, oltre al titolo e al nome dell’autore richiesto, il proprio nome e cognome, il codice utente e/o la data di nascita per gli iscritti, unitamente a numero di telefono e indirizzo aggiornato di residenza), oppure telefonando al numero 0523-492435 nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Il materiale prenotato sarà consegnato a domicilio nelle giornate di martedì e giovedì, secondo orari che saranno successivamente concordati. Gli operatori saranno muniti di apposito cartellino di riconoscimento e si faranno riconoscere tramite l’utilizzo di una parola chiave. Ricordiamo che il servizio – erogato nel rispetto delle normative di sicurezza – è completamente gratuito e nessun compenso è dovuto agli operatori che consegneranno i volumi. Il giorno della scadenza dei documenti, indicato nel promemoria dai bibliotecari al momento della consegna, gli operatori passeranno a ritirare i documenti da restituire.

Ricordiamo naturalmente anche la possibilità di consultare la biblioteca digitale EmiLib che offre la possibilità di leggere ebook, quotidiani e riviste nazionali e internazionali, ascoltare musica e libri, consultare banche dati, spartiti musicali, periodici scientifici, imparare con gli e-learning e molto altro. L’accesso avviene tramite codice utente (username) e password – quelli stampati sulla tessera della biblioteca – che si possono comunque richiedere compilando il form all’indirizzo: http://bit.ly/EmiLib. Per coloro che non sono già iscritti alle biblioteche del Polo bibliotecario piacentino il link per ottenere le credenziali è http://bit.ly/bibliotecheEmiLib. I link sono disponibili anche sul sito della biblioteca Passerini Landi www.passerinilandi.piacenza.it e sul catalogo on line delle biblioteche piacentine LeggerePiace.