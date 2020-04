Lutto in Provincia per la scomparsa a soli 46 anni di Roberta Solari

E’ prematuramente scomparsa, dopo una malattia che non ha mai intaccato il suo sorriso e la sua voglia di vivere, Roberta Solari, dipendente provinciale di soli 46 anni, che lavorava nel settore della formazione e delle Pari Opportunità, da ormai 20 anni.

“A nome di tutta l’Amministrazione provinciale mi stringo al dolore del marito Carlo, dei familiari, degli amici e di tutti i colleghi che l’hanno amata e stimata e rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, manifestando vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza”. E’ quanto dichiarato dal Presidente, Patrizia Barbieri, appena appresa la notizia della scomparsa di Roberta Solari, stimata dipendente provinciale. “Roberta era una collaboratrice instancabile, di quelle che chiunque vorrebbe accanto – la ricorda Barbieri – una donna straordinaria, di grande valore umano e professionale che, con grande dignità e con un sorriso che non ha mai perso, ha saputo far fronte alle grandi sfide quotidiane che la vita Le ha sottoposto”.

Così anche Valentina Stragliati, consigliera provinciale con delega alle pari Opportunità che ha lavorato fianco fianco con Roberta “Ho diversi ricordi personali che mi legano a Lei e che voglio custodire in queste ore di indicibile dolore per tutti coloro che hanno avuto la fortuna e il piacere di condividere con Lei un pezzo di strada. La passione che metteva nel suo lavoro – a cui si è dedicata fino all’ultimo – la sua gentilezza, la sua dedizione e il suo essere positiva anche davanti alle difficoltà”.

“Roberta ci lascia tanto sotto il profilo umano e professionale – commenta il Direttore generale, Vittorio Silva – ha saputo farsi apprezzare per le sue tante capacità e le sue doti umane. Non ha mai fatto mancare impegno, competenza e passione nel suo lavoro facendosi così apprezzare da colleghi e cittadini. Rimane di Lei un ricordo affettuoso e carico di gratitudine per l’impegno, la professionalità e l’attenzione sempre dimostrata. Alla famiglia le condoglianze di tutti noi colleghi”.