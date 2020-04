La moglie cambia canale e lui la minaccia con il coltello. Arrestato dai carabinieri

Gli inviti a restare in casa, in osservanza delle limitazioni alla diffusione del Covid 19, purtroppo si accompagnano a liti familiari che, fanno sapere le forze dell’ordine, non sono infrequenti in questo periodo.

Nella serata del 3 aprile, alle 22 e 30, i carabinieri della stazione di San Giorgio sono intervenuti in un’abitazione nel Comune di Podenzano e hanno arrestato un uomo, un 53enne originario dell’Ecuador.

L’uomo infatti si sarebbe infastidito perché, mentre stavano guardando la tv, la moglie aveva cambiato canale e l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina, con una lama di 20 centimetri. La donna è scappata in strada, mentre il figlio della coppia, di 21 anni, ha chiamato i carabinieri.

Su richiesta di intervento al 112 da parte del figlio della coppia, è giunta sul posto una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Giorgio, i quali hanno raccolto dai vicini testimonianze su come l’uomo maltrattasse la moglie da tempo, pur senza mai essere stato denunciato da lei.

I militari hanno quindi arrestato il 53enne, il quale dopo le formalità di rito, è stato portato nella Camera di sicurezza di via Beverora a disposizione della Autorità Giudiziaria.