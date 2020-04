La sezione di Piacenza del Movimento Cristiano Lavoratori dona mascherine e tute di protezione al personale delle case protette e alla Caritas

“L’emergenza sanitaria del coronavirus, che ha falcidiato il territorio piacentino con più di 800 deceduti – evidenzia Umberto Morelli, presidente Mcl Piacenza -, ha fatto riscoprire alla nostra comunità e ai vari movimenti e associazioni il vero senso della generosità verso le Rsa che accolgono i nostri anziani, verso le famiglie che a causa l’emergenza hanno perso il lavoro e oggi vivono in stato di indigenza. In questo contesto l’Mcl locale non è certamente rimasta a guardare e ha promosso varie iniziative di solidarietà, partendo da una donazione di 300 mascherine alle case di riposo Asp Vittorio Emanuele, Ceresa di San Giorgio piacentino e alla fondazione Madonna della Bomba, alla quale verranno consegnate nei prossimi giorni”.

Foto 2 di 2



“Alle stesse realtà che accolgono i nostri anziani, che in questa pandemia sono state la parte della nostra comunità più a rischio e fragile, l’Mcl, grazie anche la compartecipazione dell’attività Verde Fumo di Gragnano, ha potuto donare anche un quantitativo significativo di gel igienizzante. A sostenere questo atto di solidarietà ha contribuito anche la ditta Tecnoservice, che ha la propria attività nella zona industriale della Colombarola in comune di Gragnano, con la donazione di 425 tute protettive consegnate all’Asp Vittorio Emanuele, alla casa riposo Ceresa e alla Caritas Diocesana, che affiderà il materiale in uso ai propri operatori che ogni giorno incontrano nel progetto “case tra le case” di cui l’ente caritativo della nostra diocesi è il principale interlocutore”.

“Tra le importanti iniziative benefiche messe in campo dal movimento che ha sede in piazzale Crociate a sostegno del mondo della sanità locale – conclude Morelli – figura anche l’attivazione di tariffe speciali per la prossima campagna fiscale, destinati ai medici, gli infermieri e il personale sanitario che si sono tanto prodigati in questa emergenza. Per informazioni si può contattare 0523 498932 o il 389 4786145, oppure scrivere all’indirizzo mail piacenza.h5@cafmcl.it. Per contattare il patronato Sias si può invece chiamare il 338 8309473 ,oppure scrivere a piacenza@patronatosias.it”.