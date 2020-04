Memoriale vittime coronavirus, Vanity Fair parla del nuovo libro di Martina Picca

Memoriale delle vittime del coronavirus, Vanity Fair ha intervistato la scrittrice piacentina Martina Picca, che ha intrapreso questo nuovo progetto editoriale.

Martina, già autrice del libro “Se una notte di settembre l’alluvione” edito da Officine Gutenberg, sta raccogliendo le storie di persone decedute durante l’epidemia, per tributare loro il giusto ricordo ed evitare che rimangano solo dei numeri.

Di storie come queste ne sono arrivate centinaia a Martina in meno di due mesi, scrive Vanity Fair. Di figli, di nipoti, di fratelli, di sorelle. “Alcune sono arrabbiate, ma c’è sempre veramente tanto amore dentro quello che scrivono” dice Martina. Non sono necrologi, sono ricordi.

Per chi volesse partecipare può scrivere a picca.martina97@gmail.com.