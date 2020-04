“No al ricatto tra vita e salario” logistica in sciopero a Piacenza

Emergenza coronavirus: lavoratori della logistica in sciopero anche a Piacenza.

“Esprimiamo soddisfazione – dichiara il coordinamento piacentino del Si Cobas, sindacato che ha organizzato la protesta a livello nazionale – per la riuscita sul territorio provinciale dello sciopero. Quella che il Governo ha chiamato “fase 1” – continua la sigla sindacale – ha visto la chiusura soltanto di una piccola parte delle aziende, che, col metodo delle autocertificazioni, ha continuato l’attività produttiva (1.300 le imprese solo a Piacenza). Il Governo, su mandato delle leghe padronali, ha fornito la scappatoia per sottrarsi alla chiusura, anche grazie all’avallo di un accordo-farsa firmato con i sindacati confederali il 14 marzo. Come Si Cobas ci siamo opposti a questa politica criminale, a difesa della vita e della salute di tutti i lavoratori e le lavoratrici, attraverso l’astensione dal lavoro in tutte le filiere non essenziali e la rivendicazione sistematica di dispositivi e provvedimenti di protezione in quelle essenziali (sanità e alimentari)”.

“Denunciamo con forza l’irresponsabilità delle istituzioni piacentine – il commento di Si Cobas -, a partire dalla giunta di Piacenza, che irresponsabilmente non è intervenuta esigendo una chiusura totale dei magazzini contribuendo così al diffondersi del contagio. Oggi il Governo si appresta a varare la “fase 2”, riaprendo progressivamente i settori rimasti chiusi. Ma nel frattempo per migliaia di lavoratrici e lavoratori l’emergenza continua e le condizioni economiche peggiorano. Per questo, nella giornata del 30 aprile siamo scesi in sciopero, unendo alle rivendicazioni territoriali anche la richiesta di carattere nazionale del pagamento immediato e con anticipo delle casse integrazioni, nonché della fornitura di adeguati dispositivi di protezione”.

“Per quanto riguarda il territorio piacentino – informa il sindacato -, l’adesione è stata come sempre vicina al 100% nei grandi magazzini della logistica: TNT, GLS, Leroy Merlin, Geodis, CEVA, XPO. L’attenzione si è focalizzata su due situazioni problematiche in particolare. La prima è il magazzino OVS di Pontenure, dove i lavoratori si apprestano a subire il quattordicesimo cambio appalto in nove anni, con conseguente perdita di TFR e delle ultime spettanze maturate come di consueto avviene in questa circostanza. La seconda è la Steriltom, storica azienda di lavorazione pomodoro dove tutto il reparto magazzino ha aderito al SI Cobas ma ancora manca un riconoscimento sindacale da parte della committenza e del fornitore di manodopera E.Co.S. società cooperativa. Lo sciopero sarà riproposto nei mesi a venire fino a raggiungere una completa tutela economica per le lavoratrici e i lavoratori italiani”.